Statenlid Wiersma: "Jammer dat Dales niet meteen open was over zijn keuze"

Wiersma zegt dat de onrust binnen de partij ontstond nadat Dales het besluit nam om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer. Fractievoorzitter Henk Krol had hem daartoe opgeroepen. Het voorzitterschap van Dales zou volgend jaar al eindigen en een functie als Tweede Kamerlid zou Dales daarna ook wel kunnen oppakken, vindt Wiersma. Maar dat hij niet open was over het besluit, zorgde volgens Wiersma voor commotie binnen de partij.

"Het werd niet rechtstreeks gemeld. Dan krijg je dat mensen er hun eigen gedachten over hebben", laat Wiersma weten. Wat de situatie bovendien gevoelig maakt, vertelt hij, is dat een kandidaat voor de Tweede Kamer bij 50PLUS wordt gekozen door een selectiecommissie. Daar is Dales op dit moment nog voorzitter van.

Openheid

"Ik vind het achteraf bezien nog steeds jammer dat Dales niet meteen, vanaf het eerste moment, openheid gaf en zei: 'dit is mijn keuze'", laat Wiersma weten. "Had hij dat meteen gedaan, dan hingen er nu geen speculaties in de lucht." Nu geeft de situatie onrust bij 50PLUS. Dat is jammer, vindt Wiersma. "We zijn nog altijd bezig met onze doelen: wonen, zorg, werkgelegenheid. We zijn bezig voor onze achterban, de ouderen. Daar scoren we goed op. Maar nu krijg je er een smet op."

Ledenvergadering

Toch zal Dales zijn voorzittersfunctie niet meteen neerleggen, zegt Wiersma. Zijn besluit zal afhangen van wat de leden van de 50PLUS-partij van de situatie vinden en of ze hem nog langer als voorzitter willen. Momenteel is het echter niet eenvoudig om een ledenvergadering te organiseren: de coronacrisis gooit roet in het eten.

Wat Wiersma betreft, zou Dales ook nu al de eer aan zichzelf kunnen houden en zich niet langer kandidaat moeten stellen voor de Tweede Kamer. Wiersma: "Ik denk dat hij er de capaciteiten er wel voor heeft. Je staat ergens voor en dat kan hij wel vertegenwoordigen, denk ik. Maar het gaat ook om het belang van de vereniging. Het zou het beste zijn als hij nu zegt: 'ik houd de eer aan mezelf'."