Kranslegging 75 jaar bevrijding Fryslân: belangrijk, maar sober

Sober, maar o zo belangrijk. Zo omschreef Buma het leggen van een krans in Leeuwarden. "Het is een vreemde dag. Eigenlijk zouden hier Canadese Dragoons bij aanwezig zijn en ook Nederlandse regimenten. Maar nu zijn alleen commissaris Brok en ik hier om stil te staan bij de bevrijding van Fryslân."

Buma noemt het van belang om dat ook in tijden van coronamaatregelen te doen. "Het wordt ook uitgezonden, dus mensen kunnen het allemaal vanuit huis volgen. Zo kunnen we in ieder geval laten zien dat we de bevrijders willen bedanken en dat we ook denken aan de mensen die, zelfs vandaag de dag nog, de gevolgen van de oorlog voelen. Er moet altijd aandacht voor een dag als deze zijn, dat is belangrijk."

Noorderbegraafplaats

Na het leggen van een krans bij het stadhuis waren er ook nog kransleggingen bij oorlogsgraven op de Noordebegraafplaats in Leeuwarden. De geplande festiviteiten in het kader van 75 jaarbevrijding van Friesland zijn allemaal verplaatst naar volgend jaar.