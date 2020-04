GGD Fryslân: twee nieuwe sterfgevallen, acht mensen positief getest op coronavirus

Het aantal ziekenhuisopnames is met drie mensen gestegen en komt nu in totaal op 65 mensen die corona hebben en in de Friese ziekenhuizen liggen. In totaal zijn er nu 34 mensen overleden aan de gevolgen van besmetting met het coronavirus. Er zijn in totaal nu 377 mensen positief getest in onze provincie.

Extra tests

Sinds vorige week maandag worden zorgmedewerkers met klachten extra getest. Daarvoor zijn in het hele land extra testlocaties. In Fryslân staat er een op het terrein bij het laboratorium Izore, in Leeuwarden.