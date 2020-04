Aart Staartjes nog één keer op televisie te zien

In het programma ruilen gezinnen uit dorp en stad een week lang van woonplaats en van leven. In de aflevering van komende week, de eerste van het tweede seizoen, doet Bert uit Dronrijp mee met zijn gezin. Ze wisselen met twee Amsterdammers, Ricardo en Maryo.

In Dronryp ontmoeten die twee onder anderen Staartjes. Hij was tot zijn overlijden de meest bekende inwoner van het dorp. De Amsterdammers praten met hem over het leven in Dronryp.

'Jouw Stad, Ons Dorp' is woensdag 22 april te zien op NPO1 om 21.30 uur.