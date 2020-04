Brok in bevrijdingstoespraak: "Oppassen met vergelijkingen met de oorlog, ook nu"

Volgens Arno Brok is het ook in deze coronacrisis van belang om deze dag, de bevrijding van Fryslân te vieren. "Ik ben van mening van wel! Ook al leven we in onzekere tijden met rouw", zo sprak de commissaris.

"Deel van onze identiteit"

"De oorlog en de bevrijding zijn deel van onze identiteit. Het heeft de geschiedenis gemaakt; politiek, maatschappelijk, hoe wij tegen het leven en vrijheid aankijken. En het heeft direct en indirect generaties gevormd."