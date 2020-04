15 april 1945: de bevrijding van Leeuwarden en Sneek

Duitsers op de vlucht bij Birdaard

De bevrijders zijn al in Leeuwarden, maar in Birdaard en omgeving lopen nog veel groepjes Duitsers met wapens rond. Zij willen naar Harlingen, maar worden in het nauw gedreven door de Canadezen. De brug in Birdaard is de enige brug over de Ee die nog intact is.

De Birdaarder BS probeert de Duitsers tegen te houden, wat uitloopt op een vuurgevecht in het dorp. Gelukkig komt er versterking van de Canadezen en de BS uit Drachten, en uiteindelijk geven de Duitsers zich over. De Canadezen verliezen in het gevecht wel hun luitenant William Thomas Buddell.

Ook bij Akkerwoude (nu Damwoude), raakt de BS in gevecht met Duitsers. Ze schieten op een wagen vol met Duitse munitie met een grote explosie als gevolg. Eén Duitser geeft zich over, twee anderen weten te ontkomen. Dan komen ze tegenover Harmen Brouwer en Jan Kaper van de BS te staan. Die dwingen de Duitser en zijn Nederlandse helper om zich over te geven, maar ze weigeren en schieten beide jongens dood.

Ze fietsen verder via Rinsumageest richting Stenendam. Maar daar zijn intussen Canadese tanks aangekomen. Om aan het zicht te ontsnappen verstoppen ze zich in het hooi op de boerderij van de familie Van Keulen. De BS'ers hebben snel genoeg in de gaten waar ze zitten, maar de Duitser weigert opnieuw om zich over te geven. Het loopt uit op een schietpartij en uiteindelijk nemen de Canadezen de boerderij met hun tanks onder vuur. De Duitser, zijn helper en BS'er Bauke Lyklema komen om.