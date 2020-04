LIVEBLOG: 65 coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen

Ook op radio en televisie houden we u vandaag weer op de hoogte over het coronanieuws, te beginnen met Fryslân fan 'e moarn op de radio met presentator Hans Koster tussen 06.00 en 09.00 uur. Zo is er aandacht voor het coronalied dat verschillende muzikanten in Leeuwarden gemaakt hebben. Het lied met de titel 'we can be one' is een initiatief van Lennart Boonstra, frontman van Plunder en de groep Varend Volk.

Ook is er aandacht voor een persoonlijk verhaal over hoe het coronavirus mensen met dementie treft. Hoe reageert de wereld op mensen die het niet helemaal mer snappen? Lineke Visser schreef een intiem stuk over haar moeder die door Alzheimer niet goed doorheeft wat het coronavirus betekent en waarom ze niet meer boodschappen kan doen.