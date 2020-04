Coronanieuws 15 april: Rutte voorziet 'overgangsfase'; twee nieuwe sterfgevallen in Fryslân

Het is rustig op de weg vanwege de coronamaatregelen en dat blijft nog wel even zo. Dat is de verwachting van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Als de maatregelen nog een tijdje langer zullen duren, kan Nederland in een economische recessie terechtkomen, zegt directeur Arjen 't Hoen. "Dan kan het zo zijn dat we pas in 2025 weer op het niveau van 2019 zitten."

In maart is het verkeer al met dertig tot veertig procent afgenomen in vergelijking met maart vorig jaar. "Dat geldt niet voor vrachtverkeer, want dat blijft voor een groot deel gewoon rijden."