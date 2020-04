Aantal verkeersdoden in Fryslân groeit weer

Over een lange periode gezien daalt het aantal verkeersdoden in Fryslân, en ook in Nederland als geheel, al heel lang. Sinds 1996 worden de aantallen bijgehouden volgens criteria die vandaag de dag nog steeds gehanteerd worden. In dat jaar kwamen in Fryslân 71 mensen om in het verkeer. In heel Nederland waren dat er in dat jaar 1.251. Vorig jaar stierven 661 mensen bij verkeersongelukken in Nederland. Zowel in Fryslân op zich als in Nederland in zijn geheel is het aantal doden in de afgelopen 25 jaar dus ongeveer gehalveerd.