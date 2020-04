Arriva-directeur Hettinga boos over volle trein en zwartrijders: "Houd je aan de regels"

De verleiding is voor veel mensen groot om in het weekend het openbaar vervoer te gebruiken, ook al is het niet noodzakelijk. Arriva roept op dat niet te doen. "We doen een heel serieuze oproep om in deze periode het openbaar vervoer te vermijden, als je het echt niet nodig hebt voor je werk", zegt Hettinga. "In deze periode moeten we strikt de regels die de regering uitvaardigt naleven. Je brengt niet alleen jezelf maar ook je medereizigers en onze mensen van Arriva in gevaar. En dat wil ik niet."

Steeds meer zwartrijders

Dinsdag werd ook bekend dat het aantal zwartrijder de laatste tijd groter wordt. Hettinga vindt het niet te geloven. "Ik vindt het onvoorstelbaar dat je in zo'n periode waar we nu met ons allen in zitten, met zijn zeventien miljoenen, meent dat je toch misbruik van de omstandigheden moet maken en niet betaalt. Dat doe je niet!"

Hettinga zit erg in over de veiligheid van zijn personeel en wil niet dat ze handhavers moeten worden. "Op moment dat er niet betaald wordt, moeten onze mensen weer ingrijpen. Dan moeten er boetes uitgedeeld worden en dat kan weer tot agressie leiden. Juist in deze periode willen we zoveel mogelijk voorkomen dat onze mensen in gevaar komen. Wees nou gewoon sportief en doe mee aan wat het overgrote deel van de Nederlanders doet. Betaal voor het openbaar vervoer om te voorkomen dat er omstandigheden voordoen waardoor een ander in gevaar komt.