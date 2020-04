Vrijwilligers gezocht om duizenden Friese zinnetjes in te spreken in database Mozilla Voice

Friese zorgrobot

Werk maken van een database gesproken Fries is een bewust keuze van de provincie Fryslân in overleg met verschillende Friese organisaties. Spraaktechnologie wordt gezien als de toekomst in de wereld van website, zorgrobots en appbouwers. Een taal die niet beschikbaar is, verliest veel terrein. Daarnaast is de behoeft heel concreet, volgens Benes. "In de ouderenzorg is de zorgrobot in opkomst. Het is bekend dat de Friese ouderen het liefst een Friessprekende robot hebben, daar voelen ze zich het prettigst bij."

De organisatie Mozilla is het meest bekend door de browser Firefox, die al jaren ook in het Fries beschikbaar is. Voor de provincie is de organisatie interessant omdat het om een open source database gaat, die andere partijen kunnen gebruiken zonder daarvoor te hoeven betalen. "Iedereen die een app bouwt kan daar gebruik van maken. Of het nu om een groot bedrijf gaat of om een student op een zolderkamer."