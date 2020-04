SportCast: "Ik zou niet onder Roozemond kunnen werken, wel naast hem"

Australië

Verbeek heeft veel meegemaakt in minder dan een jaar in Australië. Eerst won hij met Adelaide United de beker. Naast het veld maakte hij de bosbranden in het land mee. En nu is zijn tijd er vooralsnog afgelopen. Hij krijgt niet meer uitbetaald en is bang dat hij woensdag nog meer slecht nieuws krijgt uit Australië. "Ik denk dat we nog meer slecht nieuws krijgen. Ik ben bang dat we de maand maart ook niet uitbetaald krijgen. Dat dat zomaar kan, is raar. Het gaat als een nachtkaars uit."

Australiërs kunnen nog rekenen op een tegemoetkoming van 750 dollar van de overheid, maar omdat Verbeek een buitenlander is, geldt dat niet voor hem. Hij weet niet of hij nog teruggaat naar Adelaide, ondanks dat zijn contract nog een jaar doorloopt. Volgens Verbeek is het ook maar afwachten of sommige Australische clubs niet failliet gaan.

In de tijd dat er nog wel gewoon gevoetbald werd in de Australische A-League had Verbeek het naar zijn zin; "De kwaliteit is te vergelijken met de Keuken Kampioen Divisie. Ik denk dat Cambuur hier meedoet om het kampioenschap. Wij hebben meegedaan bij de bovenste zes plaatsen en de beker gewonnen, dus dat was prima."