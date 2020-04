Omrop TIP: Commissaris Brok spreekt Fryslân toe over 75 jaar bevrijding

Commissaris drs. A.A.M. Brok: "Het is belangrijk om stil te staan bij deze dag. Vrijheid is een groot goed. Het is het waard om te vieren en te herdenken. Ook in deze tijden dat mensen zorgen hebben over corona. Samen deze dag vieren verbindt, geeft kracht en troost. We mogen op de 15de daarom de vlag uithangen in onze provincie. Ik zal daar in mijn toespraak ook op ingaan."