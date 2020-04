Friese Bouquetschrijver: "Even weer wat passie en liefde in tijden van corona"

Boekenverkoop gaat razendsnel

Hielke Visser van de Friese uitgeverij Regaad, die speciaal voor deze Friese editie samenwerkt met Harlequin, zegt dat hij zich eerst wel wat zorgen maakte over de promotie en verkoop van het boek. "We waren heel bang dat door het coronavirus het boek weleens onder zou kunnen sneeuwen. Wat we nu echter merken is dat mensen het juist wel fijn vinden dat het met deze roman nu juist even niet over corona gaat. Er is behoefte aan nieuwe verhalen. En dan is een apart iets als deze Friese roman natuurlijk heel aardig"

De eerste druk verschijnt in een oplage van 2.500 boeken. 'Leafde fan Ljouwert' ligt sinds dinsdag in de boekwinkels en is ook online te bestellen. "Onze eigen voorraad bij Regaad gaat hartstikke snel. Sommigen komen meteen een doos met 50 boeken in één keer."