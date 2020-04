Fryslân fan Boppen: hier vliegt de helikopter woensdag en donderdag langs

In deze bijzondere en spannende tijden die veel aanpassingen vraagt van iedereen, willen de burgemeesters van ons provincie de Friezen een hart onder de riem steken. Alle werkdagen zal de helikopter een route over ons provincie vliegen, om alle hartverwarmende steunbetuigingen in beeld te brengen die inwoners, bedrijven en andere organisaties uit de eigen tuin kunnen laten zien.