Docent verpleegkunde pakt zijn oude beroep weer op en werkt nu op ic

De docent verpleegkunde had niet kunnen bevroeden dat hij ooit weer in het ziekenhuis zou werken. "Het is heel dankbaar werk dat ik iets terug kan doen voor de zorg." Elgersma wordt wel geconfronteerd met een werkelijkheid die buitengewoon hard is, wanneer hij ziet hoe zwaar het werken met coronapatiënten is. "Daar heb ik echt veel respect voor. Ze werken twee uur op en twee uur af. Dat moet ook wel, omdat het vanwege de warmte echt heel zwaar is."

Elgersma blijft voorlopig op de intensive care werken. Het is afwachten hoe het aantal patiënten zich ontwikkelt. "Als er behoefte aan is blijf ik hier aan het werk en anders ga ik weer volledig het onderwijs in."