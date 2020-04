Man uit Oosterwolde leider van gewelddadige wapenbende

Belgische connectie

Van der H. werd op 27 februari samen met een inwoner uit Hoogeveen aangehouden in een kringloopwinkel in Oosterwolde. Bij een doorzoeking werden wapens, munitie, explosieven en drugs gevonden. De politie gaat ervan uit dat de winkel het hoofdkwartier was van de organisatie. Gister werd bekend dat er banden zijn met een bende uit Antwerpen. De groep uit Oosterwolde leverde wapens en explosieven aan de Belgen.

Volgens het OM staan beide zaken los van elkaar. "Wij deden hier al onderzoek naar de hoofdverdachte, Van der H.. We kregen een melding dat hij bezig zou zijn met het plegen van strafbare feiten. Tijdens dat onderzoek kregen we een steeds duidelijker beeld van wie er nog meer bij betrokken waren", zo zegt woordvoerder Bart Olmer van het OM "Beide onderzoeksteams hebben wel informatie gedeeld maar geen gezamenlijk onderzoek gedraaid."

De zaak in Antwerpen kwam aan het rollen nadat het de politie gelukt was afluisterapparatuur te plaatsen in een woning van één van de verdachten. Uit de opgevangen gesprekken werd duidelijk dat de wapens en explosieven afkomstig waren uit Noord-Nederland.