In Drachten is zondag een rugtas met vuurwapens en munitie gevonden. Buurtbewoners vonden de rugtas in de bosjes van de straat De Bolten en waarschuwden de politie. Die heeft de tas, de vuurwapens en de munitie meegenomen, en onderzoekt nu waar het allemaal vandaan komt en hoe het in de bosjes is beland.