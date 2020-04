Bert Wassink: "Coronakrisis is goed moment om na te denken over energietransitie"

"Nu is het moment"

Het online raadplegen is in het leven geroepen omdat voorlichtingsbijeenkomsten nu niet mogelijk zijn. Wethouder Bert Wassink van de gemeente Leeuwarden wil het onderwerp duurzame energie onder de aandacht brengen. "Er zijn nu veel mensen thuis. Dan is het juist een goed moment om erover na te denken hoe we verder gaan na de coronacrisis."

Vertraging

Door de coronacrisis loopt de energiestrategie iets vertraging op. De Friese regionale energiestrategie had klaar moeten zijn voor 1 juni. Die termijn is nu door het Rijk verlengd tot 1 oktober. Dat een en ander nu iets langer duurt mag beslist niet leiden tot afstel of tot minder inspanningen voor schone schone energie, vindt Wassink. "We moeten vooral niet terug naar de te vervuilende maatschappij van voor de crisis. We moeten echt nadenken over hoe we onze huizen anders kunnen verwarmen. Daar krijgt iedereen mee te maken."

Wellicht volgt er in de zomer nog een serie informatiebijeenkomsten in dorpshuizen, als dat tegen die tijd weer mogelijk is.

Eigen vragenlijst Súdwest-Fryslân

De gemeente Súdwest-Fryslân is afgelopen vrijdag van start gegaan met een eigen vragenlijst over energietransitie. Inwoners uit de gemeente die naar kiesvoorjelte.nl gaan, worden automatisch doorgestuurd naar de eigen vragenlijst.