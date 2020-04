Tresoar laat Richthofencollectie bestuderen

Het grootste deel is in het Oudfries en dat is bijzonder, want daar zijn niet zoveel van. De onderzoeksgroep, Pastei, onderzoekt onder andere hoe de handschriften er aan toe zijn, van wie ze zijn geweest en hoe ze zo goed mogelijk gedigitaliseerd kunnen worden. Het onderzoek moet over twee jaar klaar zijn. Dan is het precies honderd jaar geleden dat de Richthofencollectie aangekocht werd voor Fryslân.