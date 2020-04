Omrop TIP: Film 'Een prachtige daad', over jonge voetballers in de oorlog

Met de film wil Ajax sc Heerenveen bedanken voor de onvergetelijke daad en de gastvrijheid van 75 jaar geleden, en dat in het jaar dat de Heerenveense club 100 jaar bestaat. Ajax toont hiermee zijn betrokkenheid met het thema '75 jaar bevrijding'. De film is eind 2019 getoond in de Johan Cruijff Arena en in het Abe Lenstrastadion. Op 14 april 2020 zou er een voorstelling zijn in het Posthuis Theater in Heerenveen, maar die kan door de coronacrisis niet plaatsvinden. Omrop Fryslân heeft daarom besloten 'Een prachtige daad' in zijn geheel uit te zenden op dinsdag 14 april. Op 9 mei presenteert Fryslân DOK een verkorte versie bij NPO2 en Omrop Fryslân.