Vijf miljoen verlies, kan de NOM nog wel bedrijven helpen?

Het verlies van 5 miljoen is erg vervelend. maar de NOM kan het wel hebben qua eigen vermogen, zegt directeur Dina Boonstra. Het is de eerste keer in tien jaar tijd dat de organisatie verlies lijdt. Dat verlies heeft een oorzaak in een aantal tegenvallers. De rente- en dividend-inkomsten vielen lager uit en er zijn geen bedrijven verkocht, vertelt Boonstra.

Start-ups met nieuwe ideeën

Ze kan nog niet inschatten hoe het allemaal gaat lopen, maar dat het niet goed gaat, is nu al wel duidelijk. Er zijn wel een paar bedrijven bijgekomen met nieuwe ideeën die inspelen op de coronacrisis. Wat er van die ideeën terecht komt, moet zich nog bewijzen.

Overbruggingskredieten

Boonstra verwacht niet dat de NOM met het verlies meteen ook minder hulp kan bieden aan bedrijven. De doelgroep van de NOM bestaat uit bedrijven in Noord-Nederland die voor geld niet bij het bankwezen kunnen aankloppen. Met hulp van andere ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland en met het Ministerie van Economische Zaken komt er geld beschikbaar voor overbruggingskredieten.