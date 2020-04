Aardbeien kopen uit de automaat in Berltsum

"Gedurende het jaar hebben wij negen mensen hier aan het werk. Vanaf mei zijn dat er zo'n 15 of 16", vertelt het echtpaar. "Sommige medewerkers konden hier nog gewoon komen in februari, maar enkelen konden rond half maart de grens niet meer overkomen. Sommige mensen willen juist ook graag thuis blijven bij hun familie in Roemenië. We zijn dan ook heel blij dat een aantal mensen toch nog is gekomen om te plukken, want anders zouden wij wel een probleem hebben."

Horecapersoneel

Toch is het Annie en Aard Cornelissen gelukt om de bezetting rond te krijgen. "We zijn in onze eigen kring gaan zoeken naar mensen die normaal gesproken in de horeca werken. Dat heeft nu twee mensen opgeleverd en in mei willen we er dan nog drie mensen bijvragen om het plukwerk uit te voeren. Dat hoeven niet perse mensen uit de horeca te zijn, maar iedereen die zonder werk zit is dan welkom. In de economische hoogconjunctuur was het lastig om Nederlanders of Friezen te vinden in de kassen, maar nu door de coronacrisis krijgen we aanmeldingen van mensen uit eigen land die graag hun handen uit de mouwen willen steken."