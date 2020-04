Wandelroute Dokkum vanwege 75 jaar vrijheid gaat door ondanks corona

"Wij wilden een voor iedereen toegankelijk evenement dat niet gebonden is aan tijd en dat is deze wandeltocht", zegt Onno Loonstraat van de organisatie.

De start is bij het monument aan de Woudweg waar twintig mensen gefusieerd werden door de Duitse bezetter als vergelding. Maar instappen kan op elke plek langs de route en deelnemers kunnen er vier weken over doen om de hele route te lopen. De route voert langs plekken die belangrijk waren in de oorlog, bijvoorbeeld waar Joodse onderduikers zaten en het huis waar verzetsman Oberman woonde. Bij alle punten staan borden met daarop foto's en het verhaal behorende bij de locatie.

Over de precieze invulling van de 4 mei-herdenking in Dokkum wordt nog nagedacht. Er is wel een kranslegging. Daar mag geen publiek bij zijn

in verband met de coronacrisis. Mogelijk is de plechtigheid op tv te zien