In je Uppie in het Fries: ouderen bespreken samen belangrijke thema's over de telefoon

Om de gesprekken tocht voort te zetten bedachten Klarenbeek en het team van UP! een telefonische variant: In je Uppie aan de lijn. "We hebben inmiddels zo'n twintig testgesprekken gehad en afgelopen maandag hebben we het eerste 'officiële' gesprek gevoerd en dat ging verrassend goed."

Techniek

Veel ouderen hebben zich tegenwoordig wel verdiept in de technische mogelijkheden van Skype, FaceTime of beeldbellen, toch zijn de gesprekken van 'In je Uppie aan de lijn' voorlopig alleen met geluid. "Zo zorgen wij ervoor dat mensen met de ouderwetse telefoon aan een snoer ook gewoon kunnen deelnemen." Het inbellen vraagt echter nog wel wat verdieping. "Mensen moeten zich eerst via de UP website aanmelden. Ze krijgen dan een telefoonnummer en inlogcode toegezonden die ze nodig hebben om in te bellen. Het is dus handig om die code bij de hand te houden. Meedoen is gratis, je betaalt alleen je gebruikelijke gesprekskosten." En of het niet spannend is? "Het lijkt misschien eng om mee te doen, omdat je niemand kent. Dat valt wel mee en geldt voor elke deelnemer. Je zal zien, het ijs is zo gebroken."

Klarenbeek legt uit dat het allemaal wel gemakkelijker zou moeten kunnen, maar de grote telefoonproviders hebben momenteel door het vele thuiswerken door het coronavirus niet voldoende telefoonnummers beschikbaar om de gesprekken aan te bieden."Dus als er nog een aanbieder is die ons daarin wil ondersteunen, dan zouden wij daar enorm bij gebaat zijn", zegt Klarenbeek nadrukkelijk.

Gespreksleider

De telefoongesprekken worden geleid door een professioneel gespreksleider die ervoor zorgt dat alle deelnemers aan bod komen, maar die ook in de gaten houdt dat het gesprek structuur houdt. "De gespreksleider begint altijd met een culturele opening om mensen alvast tot nadenken te zetten, bijvoorbeeld met een gedicht, verhaal of songtekst." Normaal gesproken kunnen de deelnemers aan UP! elkaar zien, maar nu de gesprekken telefonisch worden gehouden, heeft de organisatie iets bedacht om het toch wat persoonlijker te maken.

"Aan ieder gesprek doen zes tot acht mensen mee. De gespreksleider vraagt iedereen om zich voor te stellen door zijn naam en leeftijd te noemen, maar ook door te vertellen hoe zijn uitzicht eruit ziet. Daardoor wordt eigenlijk iedereen zich ervan bewust dat we allemaal in hetzelfde schuitje van 'thuis opgesloten' zitten. Dat verbindt al direct en breekt het ijs."

Thema's 'In je Uppie aan de lijn in het Fries'

In de maand april heeft 'In je Uppie aan de lijn in het Fries' een aantal thema's uitgekozen waarover kan worden gespraat, zoals vriendschap, familie, troost en thuis. "Wij bieden dit expliciet in het Fries", vertelt Klarenbeek. Zelf is ze een 'Friezin in den vreemde', die nu in Amsterdam woont. "Het Fries is niet mijn 'memmetaal' (moedertaal, red.) maar ik kom uit Oentsjerk en ik vind het Fries een enorm rijke taal. Het is belangrijk dat mensen zich in hun moedertaal kunnen uiten als ze over existentiële vraagstukken praten. In die taal kun je het beste jezelf zijn en nuance aanbrengen."