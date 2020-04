Boswachter denkt dat 'kampvuurfeest' brand veroorzaakte in vogelhut Ezumazijl

Er is niets meer over van de hut, na een brand afgelopen paasweekend. Zonde, zegt Van der Veen. "Het is intens zonde. De hut is helemaal verloren."

Kampvuurfeest

De boswachter denkt dat jongeren verantwoordelijk zijn voor de schade. "We hebben dit weekend op verschillende plekken gezien dat jongeren samenschoolden voor kampvuurfeesten. We vermoeden dat dat ook hier het geval is geweest."

Toen de agenten dit weekend in Sint Jacobiparochie een einde maakten aan zo'n kampvuurfeest, werden twee politieauto's vernield. Daar heeft de politie verdachten in beeld. Of dat in Ezumazijl ook zo is, is niet duidelijk.

"De politie zoekt de daders", zegt Van der Veen. "Het zou mooi zijn als dat lukt. Dit zijn dingen die je niet graag ziet op je terrein."

Corona-maatregelen

In de hele provincie hebben boswachters dit weekend gecontroleerd, om te zien of mensen zich aan de corona-maatregelen hielden. Om verspreiding van het virus te voorkomen geldt in heel Nederland dat er boetes kunnen worden opgelegd als meer dan twee mensen minder dan anderhalve meter afstand houden.

"Net als afgelopen weekenden hebben we wel druk gesurveilleerd in onze gebieden. Af en toe zie je dat het wat drukker is, maar in mijn gebied, Zuidwest-Friesland, hield men zich goed aan de voorschriften. Er zijn eigenlijk geen rare dingen gebeurd."

Het mooie weer zorgde wel voor wat drukte, maar extra maatregelen waren niet nodig, zegt Van der Veen. "Onze terreinen zijn zo groot dat mensen zich kunnen verspreiden. Dat deden ze ook."