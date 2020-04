Een mysterie: Waarom staat er een uitgebrande auto op het fietspad bij Terwispel?

Toen de brandweer aankwam, stond de auto volledig in brand. Het vuur was snel onder controle.

Volledig uitgebrand

De auto is volledig uitgebrand. Het dak en de achterkant van de auto waren waren helemaal ingedeukt. Daarom is in de omgeving gezocht naar eventuele slachtoffers. Die waren er niet. En op de plaats waar de auto werd gevonden, waren ook geen remsporen te zien, of andere aanwijzingen die kunnen wijzen op een ongeluk.

Agenten hebben nog in de auto gekeken, om uit te zoeken of er wat in zat wat naar de bestuurder kon leiden, maar er is niets aangetroffen. Het lijkt erop dat de auto op het fietspad gedumpt is, en daarna in brand gestoken.

De politie onderzoekt de zaak.