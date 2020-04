Uitslaande brand in winkelstraat Wolvega: bakkerij zwaar getroffen

De bewoner kon zelf naar buiten komen. De buren zijn door de politie wakker gemaakt. Dat was na twee uur 's nachts.

Omdat de brand in een winkelstraat was, kwamen er extra brandweerlieden naar Wolvega. Er was onder andere een hoogwerker uit Heerenveen.

Bijna een uur bezig

De brandweer is bijna een uur bezig geweest voordat de brand meester was. De brand heeft alleen in de bovenwoning gewoed, maar de bakkerij daar onder kan flinke rook- en waterschade hebben.

Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. De bakkerij is voorlopig dicht.