LIVEBLOG: Geen nieuwe sterfgevallen in Fryslân; vijftien nieuwe positieve tests

Nog altijd kunnen in de Friese ziekenhuizen veel afspraken niet doorgaan door het coronavirus. Een consult op afstand kan dan uitkomst bieden. Tot een paar weken geleden werd dat middel nog maar op kleine schaal ingezet. Intussen zijn er alleen in het ziekenhuis van Heerenveen al bijna 100 van zulke afspraken gepland. En de verwachting is dat het webcam-consult blijft, ook na de coronacrisis, zegt gezondheidszorg-psycholoog Eve Dumas van ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen. "We hebben eigenlijk al vrij snel gezegd dat we op deze wijze, op afstand, willen blijven werken. Het is fijn om mensen in echt te zien, maar toch zijn er mensen die het als belastend ervaren om voor een gesprek naar ons ziekenhuis te komen, bijvoorbeeld bewoners van de Waddeneilanden of mensen met een lichamelijke beperking of een vervoersprobleem. Op deze manier kunnen we deze mensen toch zorg bieden en daarom willen we er ook verder mee als de coronacrisis voorbij is."