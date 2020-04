Coronanieuws 14 april: Woede over volle treinen en zwartrijders in coronatijd

heavenopenair

𝙇𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙡𝙞𝙚𝙫𝙚 𝙢𝙚𝙣𝙨𝙚𝙣! ❤ We zijn geraakt door alle liefde- en steunbetuigingen van de afgelopen dagen. Het doet ons goed en we verheugen ons erop jullie allemaal weer te zien dansen op Heaven Open air. Helaas moeten we hiervoor wel jaartje wachten, in goed overleg met de betrokken partijen hebben we ervoor gekozen om Heaven Open Air te verplaatsen naar donderdag 13 mei 2021 (Hemelvaartsdag). Save the date! We zijn blij om alvast aan te kondigen dat we onze hele line-up meenemen naar 2021. Het maakt ons enorm verdrietig dat we dit jaar geen Heaven Open Air kunnen organiseren. Het is heel erg jammer dat we na maanden van hard werk niet ons evenement kunnen organiseren. We keken er ontzettend naar uit om jullie lachende gezichten weer te kunnen zien. We koersten af op een een uitverkochte editie met een heerlijke line-up. Wat betekent dit voor jou? Alle kaartjes worden automatisch omgezet naar een 2021 ticket. Mocht je om welke reden dan ook niet aanwezig kunnen zijn volgend jaar, dan kan je een refund aanvragen. We mailen vandaag alle kaartenkopers met ons restitutie-beleid. We willen je vragen om geen refund aan te vragen. We verzoeken je vriendelijk om geen refund aan te vragen mits jouw financiële situatie het toelaat. Met het behouden van je ticket help je niet alleen ons maar ook de zzp’ers. podiumbouwers, artiesten, leveranciers en partners. We willen graag Heaven Open Air nog jarenlang kunnen organiseren met deze fantastische mensen. We hebben elkaar harder nodig dan ooit. #saveyourticket Tot slot willen graag onze liefde uiten naar alle mensen die keihard aan het werk zijn tegen dit vervelende virus. De zon zal weer gaan schijnen! Team Heaven Open Air