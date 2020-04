GGD tevreden over eerste week met extra testcapaciteit

Daarnaast noemt De Graaf het goed nieuws dat bekend is dat een op de acht zorgmedewerkers met klachten die getest zijn, het coronavirus heeft. "Dat betekent dat die andere zeven mensen met klachten gewoon aan het werk kunnen, als ze zich daarvoor goed genoeg voelen. Zij hebben namelijk geen corona."

Meer testen geeft rust

Sinds vorige week maandag worden zorgmedewerkers met klachten extra getest. Om de capaciteit daarvoor uit te breiden, zijn in het hele land extra testlocaties opgetuigd. In Fryslân staat een van die locaties bij laboratorium Izore in Leeuwarden. De Graaf is tevreden over die extra testcapaciteit. "We hebben drie teststraten bij Izore, daar kunnen mensen op afspraak komen. Je ziet direct of er iets aan de hand is. En als iemand in de zorg het coronavirus blijkt te hebben, dan weet je dat die thuis moet blijven."

"Het geeft ook rust in de instellingen", zegt De Graaf. "Sommige mensen willen gewoon weten of ze het virus hebben, omdat het prettig is om te weten. Maar voor zorgmedewerkers is het nog belangrijker, daarom hebben we er ook voor gekozen om specifiek hen veel te testen."

Meer positieve tests betekent niet per se meer besmettingen

Sinds de zorgmedewerkers extra worden getest, loopt ook het aantal vastgestelde coronabesmettingen iets op. Dat is een logisch gevolg van dat er meer wordt getest. "Over een langere periode van tijd zien we wat verschillen in vastgestelde besmettingen, maar die verschillen kunnen we toeschrijven aan het testbeleid", zegt De Graaf. Het betekent niet dat er daadwerkelijk meer gevallen zijn van coronabesmettingen. Die waren er trouwens wel geweest als er geen maatregels waren ingesteld, volgens de GGD-directeur.