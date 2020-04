Mooi paasweekend, maar campings blijven vrijwel leeg: "De regels gelden hier ook"

Helemaal leeg is de camping niet. "Wij zijn min of meer gevlucht vanuit de Randstad, vanuit Amsterdam" zegt Aloys Spijkerman. Hij is aan het klussen aan zijn chalet op de camping in Rijs. Het terras is opgeknapt en het huisje zelf staat ook in de verf. "Wij hebben gemerkt dat mensen daar absoluut geen afstand nemen."

Spijkerman heeft er zelfs zijn vakantie voor verplaatst. Hij zou eerst in juni vakantie vieren, maar dat is naar voren gehaald. "Het bevalt tot nu toe ontzettend goed." Hij blijft wel zoveel mogelijk op z'n plek: "We hebben hier gefietst, dat is het enige."

Dagelijkse controle

Campingeigenaar Henk Brouwer maakt iedere dag een rondje over het terrein. Voor hem is het leven met pasen veranderd door corona. "Normaal gesproken is het altijd nog een beetje afwachten wat er komt, maar met het mooie weer dat we nu hebben, was het hier vrij vol geweest. Nu hebben we alleen de vaste bezoekers nog."

Die vaste bezoekers ondervinden weinig gevolgen van de maatregelen: "Zij hebben een eigen sanitair en dus zijn ze niet afhankelijk. Voor gasten zonder sanitair is een lange vakantie hier niet mogelijk, want het toiletgebouw moet dicht." Dat is een van de maatregelen van het kabinet.

Ook het werk voor de campingeigenaar is veranderd. "Ik heb er nu een nieuwe routine bij", lacht Brouwer, terwijl hij wat mensen groet. "Ik kijk iedere dag op de camping of mensen niet te dicht bij elkaar staan. Want je bent dan wel even op vakantie, de regels gelden hier ook."