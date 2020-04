'Wapens en explosieven uit Oosterwolde gebruikt door criminele bende in Antwerpen'

Eind februari deed de politie op zeventien locaties invallen in Noord-Nederland. Daarbij werden in totaal tien mensen aangehouden, onder wie drie Friezen: een 34-jarige man uit Oosterwolde en twee mannen van 31 en 34 jaar uit Leeuwarden. Bij een arrestatie in Drachten werd geschoten, daarbij raakte een verdachte van 43 uit het Groningse Marum gewond.

Oosterwolde en de kringloopwinkel daar lijken het centrum van de zaak. De politie houdt er rekening mee dat het gebouw het hoofdkwartier is van de organisatie. De eigenaar van de kringloopwinkel is een van de tien mensen die is opgepakt.

Bij de invallen en aanhoudingen in Noord-Nederland heeft de politie onder meer beslag gelegd op drie kalasjnikov-geweren, pistolen, drugs en andere munitie.