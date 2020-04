Woonboulevard wel open; niet veel klanten

"Gelukkig zijn er niet veel", zegt eigenaar Sikko Kapenga van Home Center in Wolvega. "We hebben berekend dat we maximaal duizend klanten tegelijkertijd binnen mogen hebben. Wij laten een persoon per 50 vierkante meter toe."

Button

"Iedereen krijgt een button met daarop de tekst 1,5 meter. Dat is wel belangrijk, we moeten er goed mee omgaan, zo willen we mensen bewust maken. We hebben sommige gangpaden ook ruimer gemaakt en waar nodig eenrichtingverkeer gemaakt. Medewerker zullen er goed op toekijken dat alle bezoekers zich daar aan zullen houden."



Het doet Kapenga pijn op zo'n dag. "Maar we zijn blij dat we open zijn, in tegenstelling tot de horeca. We moeten het ermee doen."

Ook al adviseert de overheid om thuis te blijven, toch komen er wel mensen. Een van hen zegt dat ze wel naar een keuken moest kijken, omdat ze een nieuw huis krijgt.