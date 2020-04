GrootSneek verliest groot deel van advertentie-inkomsten door coronacrisis

"Wij kunnen dit nu nog wel even volhouden, maar het grootste probleem is dat we niet weten hoe lang het duurt. Juni is het natuurlijk zomaar, maar wat als de maatregels ook daarna nog aanhouden?", zegt Mellema.

Bouwman vult aan: "Het is maar de vraag of onze papieren krant ooit weer op hetzelfde niveau terugkomt als dat het voor de coronacrisis was. Je ziet nu toch wel heel veel dingen naar online verschuiven. En misschien dat het daar ook wel blijft."

Toch denken ze niet dat de coronacrisis het einde betekent voor de kranten van GrootSneek. "Nee, zeker niet. Je ziet hoe blij mensen worden als ze nu die papieren krant weer in handen hebben. Ze zitten de hele dag al achter het scherm, dus die papieren krant die blijft wel."