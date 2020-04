Galeries in coronatijd: creatief bij aanbieden van kunst

Drive-in-galerie

Galerie Autrevue in De Knipe is open op afspraak, maar er komen geen bezoekers. De handel in kunst ligt behoorlijk stil, merkt galeriehouder Randolph Algera. "De mensen zijn ook wel een beetje bang, ze blijven netjes binnen. Je kunt wel komen kijken, maar niet met meer dan twee mensen. En dan voelen mensen natuurlijk toch meer druk om te kopen. Het wordt moeilijker om gewoon even leuk langs te komen."

Openingen en exposities worden uitgesteld, maar Algera heeft wel ideeën: "We gaan videobeelden van onze schilderijen op internet zetten. En we hebben zelfs overwogen om een drive-in te maken. Dat je met je auto door een boerderij kunt rijden. Het zou een idee zijn om in onze opslag stof te spannen, schilderijen op te hangen en mensen er bij langs te laten rijden."