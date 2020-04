Videodagboek over eenzaamheid: "Soms ben ik wel eenzaam. Dan denk je: is dit nu het leven?"

Zoë Luchtmeijer van de buurtzorg in Wolvega gaat in haar vlog langs bij mevrouw Van der Lende van 92 jaar. Het is nu bijna vier weken geleden dat verzorgingstehuizen op slot gingen. Maar ook Van der Lende, die nog een eigen woning heeft, krijgt bijna geen visite meer. Een vriendin komt één keer in de week langs voor een bakje koffie en de buurzorg komt twee keer. Daarom voelt ze zich soms eenzaam.