LIVEBLOG: 30 coronapatiënten op Friese intensive cares; drie meer dan zondag

Sander Metz is beroepsmuzikant, maar zijn leven ziet er nu heel anders uit. In zijn vlog vertelt hij over zijn nieuwe realiteit tijdens de coronacrisis. Geen optredens voor een publiek, maar voor een camera. In de komende tijd laat hij in zijn videodagboeken voor de serie 'Berjochten út it hert' zien wat voor impact corona op hem heeft. Maar ook wat voor oplossingen hij heeft bedacht.