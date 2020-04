Politieauto's vernield na bosfeest: "Verwerpelijk, respectloos en in deze tijd not done"

Het feest dat in de nacht van zaterdag op zondag in het bos bij Sint Jacobiparochie plaatsvond, werd door de politie beëindigd in verband met de coronamaatregelen. Jongeren die op dat feest waren maakten zich uit de voeten en vernielden de politieauto's, door er deuken in te maken, de spiegels eraf te trappen en een band lek te steken.

"De politie is er naartoe gegaan. Je kunt het bos maar van een kant in. Twee politiewagens zijn er heen gereden en te voet het bos in gegaan. Ze liepen ongeveer een kleine kilometer. Ze hoorden al geluiden van onder andere wegrennende jongeren", zo zegt Van den Bos.

Zoektocht naar jongeren gestart

Volgens Van den Bos is de zoektocht naar de jongeren direct gestart. "Wij doen onderzoek. We hebben een aantal namen, ter plaatse spraken we nog met wat jongeren, die het niet gedaan hebben, want met hen hadden wij direct contact. Maar ze kunnen ons mogelijk nog wel iets vertellen over de jongeren die er nog meer waren. En ik heb de wijkagent gebeld en aan het werk gezet."

De politieauto's die vernield zijn kunnen nu niet ingezet worden voor de werkzaamheden, en dat is volgens Van den Bos een probleem. "Deze noodhulpvoertuigen zijn voorzien van technische systemen waardoor ze vanuit het operationeelcentrum in Drachten aangestuurd kunnen worden. Deze voertuigen zijn nu niet meer direct inzetbaar voor noodhulp en loop je enorme risico's, in ieder geval als het gaat om tijd."