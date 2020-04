Workumse moet wereldreis op de fiets na vijftien maanden afbreken

n Amerika gaat het nu goed mis door het coronavirus. Van der Meer: "Wij zaten gelukkig niet in New York. Maar op het moment dat het zo'n beetje begon, zaten we op het platteland van Utah en Arizona. Toen wij in Las Vegas aankwamen, zagen we dat de straten helemaal leeg waren. Er was gewoon geen toerist te zien. Het was een spookstad geworden. Hotels gingen dicht, campings gingen niet meer open en nationale parken gingen dicht. Dus zo langzamerhand ging alles rondom ons dicht. Je kon eigenlijk niet verder. En ik had ook zo'n gevoel dat ik het eigenlijk niet meer tegenover de gemeenschap kon verantwoorden. Dat iedereen thuis zit, terwijl ik nog steeds op reis ben. Maar eigenlijk wil je de reis toch wel afmaken."

Het afmaken van die reis zit er niet meer in, zo maakt Van der Meer duidelijk. "Dan heb ik niet het gevoel dat ik om de wereld heb gefietst. Ik ben naar Los Angeles gefietst en weer teruggevlogen. Wat doe ik dan? Begin ik dan in Japan en fiets ik terug? Ik laat het nu maar even op mij afkomen allemaal en over een paar

Zij denkt wel dat er dan wat moet veranderen. "Ik denk wel dat het reizen een van de zaken is die als laatste weer op gang komt. Dat je weer het vertrouwen hebt om naar het buitenland toe te gaan, maar ook dat buitenlanders weer het vertrouwen hebben om toeristen te ontvangen." Uiteindelijk wil Van der Meer over deze reis een boek schrijven.