Zorgen in Jubbega over coronapatiënten in woonzorgcentrum WenWearde

Na die meldingen heeft plaatselijk belang contact gezocht met de organisatie van WenWearde en de afdeling 'Handhaving en Veiligheid' van de gemeente Heerenveen. Om de zorgen weg te nemen heeft WenWearde gemeld dat de afvalzakken goed dichtgemaakt worden met tiewraps en dat er sloten zitten op de container. Zaterdag is er ook een hek om de container geplaatst.

Covid-afdeling

WenWearde is nu een zogeheten covid-afdeling. In het begin werden mensen nog naar Heerenveen gebracht, maar omdat er steeds meer zieke bewoners bij kwamen, is daarmee opgehouden. Niet iedereen is ernstig ziek, er zijn veel mensen met lichte klachten.

Grote zorgen

Omdat er veel familieleden van de bewoners in het dorp wonen, is er veel onrust in het dorp. "Wij maken ons grote zorgen, omdat er allemaal mensen wonen die wij kennen. Het is erg onrustig in het dorp", zegt Age Hartsuiker van Plaatselijk Belang.