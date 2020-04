Jongen vindt geldkistje van overvallen vrouw in Drachten

Het geldkistje werd gevonden door een jongen die vrijdagmiddag ergens in Drachten aan het zwemmen was. De politie wil niet zeggen waar dat precies was, omdat dat informatie is die van belang is bij het onderzoek. Dat onderzoek is nog in volle gang.

De vrouw werd vorig jaar overvallen aan de Korenmolen in Drachten. De overvallers mishandelden haar en gingen ervandoor met kostbare spullen. Een van de daders zit al vast, maar uit onderzoek is gebleken dat hij mogelijk twee handlangers heeft gehad.