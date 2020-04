12 april: De eerste Canadezen rijden Fryslân binnen

Franse parachutisten

In de voorafgaande dagen is het ook al onrustig in de provincie. In de nacht van 7 op 8 april worden in Drenthe en Ooststellingwerf 700 Franse parachutisten gedropt.

Een stuk of 60 daarvan komen neer bij Haulerwijk en Appelscha. Het doel van deze 'Operatie Amherst' is om belangrijke verkeersknooppunten en bruggen veilig te stellen, zodat de Canadese troepen die eraan komen, gemakkelijk kunnen optrekken. Al snel neemt een groep para's de Stokersverlaatbrug in Appelscha in, en neemt alle Duitsers die de brug willen passeren krijgsgevangen.