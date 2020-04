LIVEBLOG: Twee nieuwe sterfgevallen; politieauto's vernield na controle coronamaatregelen

Er zijn meerdere bewoners van het zorgcomplex WenWearde in Jubbega besmet met het coronavirus. Dat meldt plaatselijk belang Jubbega-Hoornsterzwaag op hun Facebookpagina. Ongeruste inwoners van Jubbega melden zich bij plaatselijk belang, omdat ze mensen in beschermde pakken zagen die afval in een afgesloten container achter WenWearde stortten.

Om de zorgen weg te nemen heeft WenWearde gemeld dat de afvalzakken goed dichtgemaakt worden met tiewraps en dat er sloten zitten op de container. Zaterdag is er ook een hek om de container geplaatst. Omdat er veel familieleden van de bewoners in het dorp wonen, is er veel onrust in het dorp. "Wij maken ons grote zorgen, omdat er allemaal mensen wonen die wij kennen. Het is erg onrustig in het dorp", zegt Age Hartsuiker van Plaatselijk Belang.