LIVEBLOG: Jeugd vernielt politieauto's; supporttekst op Oldehove

Een groep jongeren heeft zaterdagavond in een bos bij de Georg van Saxenstraat in St.-Jacobiparochie twee politieauto's vernield. Dat gebeurde nadat de politie een eind had gemaakt aan een kampvuurfeest in het bos. Meerdere jongeren vluchtten weg, toen ze de agenten zagen. Daardoor was er geen sprake van het overtreden van de coronamaatregelen.

Het kampvuur werd uitgemaakt en toen de agenten bij hun auto's kwamen, bleek dat die waren vernield. De spiegels waren eraf, er zaten deuken in de auto's en er was een band lek gestoken. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de jongeren, van een aantal is de naam bekend.