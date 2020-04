Wielrenner René Hooghiemster weer thuis nadat hij aan de dood ontsnapte

Het is maar de vraag of René ooit weer kan fietsen. Of weer goed lopen. Zijn knie moet weer naar een bepaalde hoek toe. "De doktoren zijn hoopvol. Dat ga ik gewoon wel halen. Fietsen is mijn leven. Daar vind ik het plezier in mijn leven in. Het is mijn lifestyle. Iets van de wereld zien, je lichaam uitputten en met je vrienden onderweg zijn. Dat is de stip aan de horizon waar ik weer naartoe wil."

Eind dit jaar op de fiets

"Mijn doel is om aan het einde van dit jaar weer op de fiets te zitten. Of dat realistisch is? Dat weet ik niet, maar je moet ambitieus zijn. En ik heb het er met de chirurg over gehad en we hebben een plan gemaakt. Ik denk dat we een heel eind kunnen komen. 's Nachts droomde ik heel veel over fietsen en ik hoop dat dat weer terugkomt."