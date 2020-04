Pasen vieren in coronatijd: "De eieren blijven liggen"

Ook Martin Miedema is vandaag nog op pad voor de boodschappen. "We hebben een horecabedrijf en normaliter zijn we tijdens Pasen niet vrij", begint hij zijn verhaal. "Dat is ineens veranderd, maar het voordeel is dat ik tijd met het gezin kan doorbrengen."

Hij was echter ook graag aan het werk geweest. "Er moet wel geld verdiend worden. Het is dus even wennen om met Pasen vrij te zijn, de manier waarop is natuurlijk niet de mooiste."

Eén persoon per keer

Door de coronamaatregelen mag maar één persoon per keer naar binnen bij enkele winkels aan het Boschplein. "Mijn vrouw is even de boodschappen halen, ik wacht even in het zonnetje", lacht Cees van der Bank. Hij zou met zijn vrouw in een camper naar Marokko dit jaar, maar dat is van de baan.

"Dat is jammer, maar aan de andere kant: hier kunnen we ook van het mooie weer genieten. Dat gaan deze paasdagen ook maar doen, gewoon lekker in de eigen tuin."