Omrop TIP: Docudrama over Anne Zernike bij Fryslân DOK

De Doopsgezinde kerk van De Knipe stelde Anne Zernike aan de gemeenteleden voor op 5 november 1911. De kerk zat vol, en de keren erna ook. Niet iedereen had er vertrouwen in, een vrouw op de kansel. In de Leeuwarder Courant van 8 november 1911 stond: 'Zij beschikt over een helder stemgeluid en haar voordracht is kalm en waardig.' Anne deed haar werk met passie, was erg eigenzinnig, wat blijkt uit haar boek: 'Een vrouw in het wondere ambt'. Ze schreef aan God: 'Geef me de kracht om deze onderneming tot een goed einde te brengen.'