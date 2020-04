Sociale afstand op het water: "Anders moeten mensen uit de boot stappen"

"We merken dat het minder druk is op het water dan andere jaren", zegt Bleeker, terwijl hij met zijn collega Ruud D'Heer in een kleine boot stapt. "Maar we zien wel dat er noch veel overlast is van jongeren die te hard varen."

Bleeker en D'Heer stappen op bij het havenkantoor aan de Oppenhuizerweg en varen de hele dag door de binnengrachten van Sneek. "Het valt ons op dat we toch een aantal meldingen van overlast binnenkrijgen. We hebben vandaag drie mensen een bekeuring gegeven. Dan gaat het vooral over te hard varen op het binnenwater van Sneek. Dan bellen de omwonenden ons op. Dat gebeurt mij nog te vaak, want ik wil dat die mensen rust hebben."