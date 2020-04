Corona in vluchtelingenkamp houdt Caroline Sandberg niet tegen

De vluchteling die vorige week positief testte op het coronavirus is een man. Hij is meteen afgezonderd en zijn familie zit in isolatie in een stacaravan. "Het kamp is nu afgesloten. Je kunt er sowieso niet uit en naar binnen kan alleen in beperkte mate om hulp te verlenen", vertelt Sandberg.

Alle vrijwilligers en medewerkers van de stichting Foodkind zijn inmiddels getest op het coronavirus en niemand van hen bleek besmet. Het werk kan dus doorgaan, zij het in aangepaste vorm. Sandberg: "De vluchtelingen krijgen nu voedselpakketten van de overheid. Wij zorgen daarnaast voor een verspakket."

Naar huis?

Sandberg reisde af naar Griekenland toen se door de coronamaatregelen haar cateringbedrijf in Leeuwarden moest sluiten. Ze weet nog niet hoe lang ze zal blijven in Malakasa en Oinofyta, op een uur reizen van hoofdstad Athene. Het is niet uitgesloten dat ze begin mei naar huis gaan. "Maar vooralsnog blijven we hier, ik houd alles open."